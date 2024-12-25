Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yer alan ve 1665 yılında IV. Murat’ın sadrazamı Kara Mustafa Paşa tarafından inşa edilen tarihi cami, asırlardır taşıdığı kültürel mirasıyla yeniden ayağa kalkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları artık tamamlanma aşamasında.BİLECİK (İGFA) - Tarihi yapının restorasyon sürecini yerinde incelemek üzere Pazaryeri’ne gelen Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Dernek Başkanı Orhan Yağcı ile bir araya gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Tarihi Miras Yeniden Hayat Buluyor

2025 yılının ikinci günündeki Regaip Kandili’nde ibadete açılması planlanan Kara Mustafa Paşa Camii, detaylı bir restorasyon sürecinden geçti. Tarihi dokunun korunarak modern tekniklerle yenilendiği cami, Pazaryeri’nin önemli kültürel sembollerinden biri olarak geleceğe taşınıyor.

Başkan Zekiye Tekin, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu sözlerle emeği geçenlere teşekkür etti:

“Emeklerimizin karşılığını alıyoruz. İlçemiz için tarihi bir adım olan bu restorasyon, geçmişimizi geleceğe taşıma yolunda çok kıymetli. Bu süreçte bize destek olan Valimiz Şefik Aygöl’e, Milletvekilimiz Halil Eldemir’e, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya ve tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum.”

Bölge Turizmine Katkı Sağlayacak

Tarihi caminin restorasyonu, sadece bir ibadethanenin yenilenmesi değil, aynı zamanda Pazaryeri’nin kültür turizmi açısından değer kazanması anlamına geliyor. Yaklaşan açılışla birlikte caminin, bölgeye hem manevi hem de turistik anlamda önemli katkılar sunması bekleniyor.