Bursa Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Belediyesi ve Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan “Yetenek Sizden Destek Bizden” projesinde, Gemlik'teki çeşitli ilkokul ve ortaokullarda eğitimlerine devam ediliyor.BURSA (İGFA) - Bursa Gemlik'teki çeşitli ilkokul ve ortaokullarda eğitimlerine devam ediliyor. Bu kapsamda, Umurbey Abdullah Fehmi İlk ve Ortaokulu, Şehit Mehmet Güngör İlk ve Ortaokulu, Borusan İlkokulu, Lale Kemal Kılıç Ortaokulu, Şehit Cemal İlkokulu ve Şükrü Şenol Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, sanat ve sporla buluşuyor. Projeye dahil olan okullarda bağlama, gitar, keman, tiyatro ve halk oyunları gibi sanat dallarında yaklaşık 2.000 öğrenci eğitim alırken, engelli çocuklar da futbol eğitimiyle sporla tanışıyor.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl 2 ilkokul, ortaokul ve lisenin eklenmesi hedefleniyor. 5 yıl içinde tüm Gemlik'teki devlet okullarına yayılması planlanan proje, daha fazla çocuğa ulaşmayı ve daha geniş bir katılım sağlamayı amaçlıyor. Bunun için ise sponsorların desteği büyük önem taşıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu proje, seçim döneminde sıkça dile getirdiğimiz önemli projelerimizden biriydi. Çocuklarımızı sanat ve sporla buluşturmakla kalmıyor, onları olumsuz alışkanlıklardan da uzak tutuyoruz. Projenin hayata geçmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Destek veren değerli sponsorlarımıza, yanımızda olan öğretmenlerimize ve gönüllü olarak katılan öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.