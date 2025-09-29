Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl büyük bir coşkuyla düzenlenen Kınık Uluslararası Çömlek ve Sanat Festivali, kadınların damga vurduğu Şalvar Gecesi ile unutulmaz anlara sahne oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte, Kınık köylüleri başta olmak üzere çevre köylerden ve farklı şehirlerden gelen yüzlerce kadın, yöresel kıyafetleriyle gece boyunca doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, kadınların coşkusu festivale ayrı bir güzellik kattı.

Geceye katılarak kadınların eğlencesine ortak olan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşlarla sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Tekin, festivalin kültürel değerlerin yaşatılması ve birlik beraberliğin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kadınların yöresel oyunları, şarkılar ve alkışlarla süslenen şalvar gecesi, hem katılımcılara unutulmaz bir eğlence yaşattı hem de festivale damgasını vurdu.