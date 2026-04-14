İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Marmara Denizi tabanına Haziran 2025'te yerleştirilen deniz dibi sismometrelerinin (OBS) toplanma sürecinin başladığını duyurdu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi ile yürütülen çalışmalara, Japonya'dan JAMSTEC (Japonya Deniz-Yer Bilimi ve Teknoloji Ajansı) ve NIED (Ulusal Yer Bilimi ve Afet Önleme Araştırma Enstitüsü) ekiplerinin de katıldığı belirtildi. Bilimsel araştırma kapsamında, Marmara Denizi tabanına yerleştirilen OBS cihazlarının kaydettiği veriler detaylı şekilde analiz edilecek. Bu verilerle özellikle 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi'ne ilişkin sismik aktivitenin daha net ortaya konulması hedefleniyor.

Uzmanlar, deniz tabanına yerleştirilen bu tür sismometrelerin, fay hatlarının davranışını daha yakından izleme ve deprem mekanizmasını daha iyi anlama açısından kritik önem taşıdığını vurguluyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen verilerin, Marmara Bölgesi'nin deprem tehlikesine yönelik bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor.