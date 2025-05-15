Bilecik Valiliği ve BEBKA iş birliğiyle, kamu kurumlarında çalışan 40 personele yönelik ilk yapay zeka eğitimi düzenleniyor. Eğitim, dijital dönüşümü hızlandırarak hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle, tüm kamu kurumlarına yönelik ilk kez yapay zeka eğitimleri başlatıldı.

Türkiye’de bir ilk olan bu eğitimle, “Kamu Sektöründe Dijital Dönüşüm: Yeni Model Yapay Zekâ ve Veri Teknolojileri ile Verimlilik ve Rekabet Gücü Artışı” projesi kapsamında, kamu personelinin dijital yeterliliklerini artırması amaçlandı.

İSİAS Eğitim ve Danışmanlık firması tarafından yürütülen program, Bilecik Öğretmenevi’nde gerçekleşti.

İki gruptan toplam 40 kamu personeline, 36 saatlik eğitimlerde yapay zeka, veri madenciliği, makine öğrenmesi, otonom sistemler ve yapay zeka politikaları gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

İlk haftası tamamlanan eğitimlerden memnuniyet duyan katılımcılar, geleceğin teknolojilerini öğrenerek kurumlarında fark yaratmayı hedeflediklerini belirtti.