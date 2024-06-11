1-7 Temmuz tarihlerinde Pelitözü Gölparkta düzenlenecek Bilecik Gölpark Fest hazırlıklarına yönelik toplantı Bilecik Valiliği'nde gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Gölpark Fest'e yönelik hazırlık toplantısında, birbirinden farklı yüzlerce etkinliğin yapılacağı festivalde konserler, spor aktiviteleri, el sanatları sergileri ve çocuklar için özel etkinlikler gibi birçok etkinlik yer alacağını belirterek, tüm Bileciklileri ve çevre illerden katılacak misafirleri Pelitözü Gölpark’ın eşsiz doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir festival deneyiminin yaşanacağını kaydetti.

Vali Aygöl, festival programı ve etkinlik takviminin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.