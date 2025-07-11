Türkiye’yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, Bilecik’te asfaltları eritmeye başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Termometrelerin 40 dereceyi aştığı kentte, özellikle sürücülerin yoğun kullandığı yollarda eriyen asfalt hem araçlar hem de can güvenliği için büyük tehlike oluşturdu.

Duruma kayıtsız kalmayan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bilecik Şube ekipleri, harekete geçerek Pazaryeri ile Bursa’nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi arasındaki yolda kumlama çalışması başlattı.

Kritik güzergâhlarda yapılan özel kum serimiyle asfaltın kayganlığı azaltıldı, yüzeyin tutuculuğu artırıldı. Böylece hem sürüş güvenliği sağlandı hem de olası trafik kazalarının önüne geçilmesi hedeflendi.

Yetkililer, sürücüleri sıcak havalarda dikkatli olmaları ve uyarı levhalarına riayet etmeleri konusunda uyardı