İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle kentin üç noktasında 10 bin kişilik aşure dağıtıldı. 12 günlük Yas-ı Matem orucu boyunca cemevleri, Alevi dernekleri ve kültür merkezlerine de 10 bin kişilik sıcak yemek ulaştırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, sevgi, hoşgörü ve paylaşmanın simgesi olan Muharrem ayında üç ilçede aşure dağıttı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan 10 bin kişilik aşure, Konak Atatürk Meydanı, Karşıyaka Vapur İskelesi ve Buca Şirinyer Meydanı’nda yurttaşlara ikram edildi.

Konak Atatürk Meydanı’ndaki ilk aşure dağıtımına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Keskin de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi aşçılarının rengarenk meyve ve kuru yemişlerle süsledikleri aşureler yurttaşlara ikram edildi. Vatandaşlar aşure kazanlarında oluşturulan ay yıldızlı Türk bayrağı görüntüsünün fotoğrafını çekti.

“Bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürlüğü’nde aşçıbaşı olarak görev yapan Hüseyin Sönmez, “Biz 12 İmamlar orucunda, 12 gün boyunca cemevlerimize ve derneklerimize yemeklerimizi verdik.

Şimdi de Muharrem ayında geleneksel hale gelen aşure dağıtımını yapıyoruz. Bizim için çok güzel bir duygu. Vatandaşlarımızla beraber çok güzel zaman geçiriyoruz. Bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyoruz. Muharrem ayının insanlarımıza birlik, beraberlik ve hoşgörü getirmesini diliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızla dayanışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yas-ı Matem orucunda 10 bin kişilik sıcak yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, her sene olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayında tutulan Yas-ı Matem orucu boyunca 8 cemevi, 3 Alevi derneği ve 1 kültür merkezine 12 günde yaklaşık 10 bin kişilik sıcak yemek ulaştırdı.