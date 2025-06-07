Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde, 1880 yılından bu yana sürdürülen anlamlı bir gelenek, her bayramda olduğu gibi bu bayram da yaşatıldı.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik'in Pazaryeri'ne bağlı Gümüşdere Köyü halkı, bayram namazının ardından topluca köy mezarlığını ziyaret ederek hem geçmiş büyüklerine dua ediyor hem de mezarlıkta bayramlaşıyor.

Yaklaşık bir buçuk asırdır aralıksız sürdürülen bu gelenek, Gümüşdere halkı için sadece bir bayramlaşma değil, vatandaşların birbirine olan bağlılığını temsil ediyor.

Köy halkı da bu anlamlı geleneği büyük bir özenle sürdürmeye devam ediyor.