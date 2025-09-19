Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yapımı hızla devam eden Yeni Valilik Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Modern mimari anlayışıyla yükselen bina, kamu hizmetlerinin daha düzenli ve erişilebilir şekilde sunulmasını amaçlıyor.

İNŞAAT ALANINDA DETAYLI İNCELEME

Vali Sözer, inşaat sahasında yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Titizlikle sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanarak binanın hizmete açılması planlanıyor.

“BU PROJE, HİZMET KALİTESİNİN TEMİNATI”

Yeni Valilik Hizmet Binası’nın Bilecik’in kurumsal kimliğine prestij katacağını vurgulayan Vali Sözer, “Bu proje sadece bir hizmet binası değil, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmamızın da teminatıdır” dedi.