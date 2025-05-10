Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Engelsiz Yarınlar Derneği'nde özel bireylerle bir araya gelerek anlamlı bir buluşmaya imza attı.

Pazaryeri GÜNDEM (BİLECİK İGFA)

Sıcak ve samimi atmosferde gerçekleşen ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ile sanatçı Turgay Başyayla da hazır bulundu.

Vali Aygöl, özel bireylerle tek tek ilgilenerek sohbet etti ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Ziyaret boyunca mutluluk dolu anlar yaşanırken, yüzlerden eksik olmayan tebessümler dikkat çekti.

Sanatçı Turgay Başyayla da etkinliğe renk katarak özel bireylerle yakından ilgilendi. Dayanışma ve sevginin ön planda olduğu buluşmada konuşan Vali Aygöl, “Engeller gönülde değilse, aşılmayacak hiçbir engel yoktur. Bugün burada gönüller arası bir köprü kurduk, çok güzel bir tabloya tanıklık ettik” ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl, Engelsiz Yarınlar Derneği’ne özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, toplumun her kesimini bu duyarlılığa ortak olmaya davet etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafları ve neşeli anlarla sona erdi.