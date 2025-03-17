Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan'ın manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak adına Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyü’nde düzenlenen iftar programına katıldı.Vali Şefik Aygöl, Karaköy’de Vatandaşlarla İftar Sofrasında Buluştu

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy'de köy halkıyla aynı sofrada buluşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaparak, vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi.

Vali Aygöl, Ramazan'ın manevi ikliminin toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Ramazan, sadece oruç tutmak değil; birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneğidir. Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, aynı dualara amin demek bizim için büyük bir mutluluk. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketinin ve huzurunun tüm hanelere yayılmasını diliyorum.” dedi.

Vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Vali Aygöl, Ramazan’ın manevi ruhunu en güzel şekilde yaşadıklarını belirterek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.