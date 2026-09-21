Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Ortak Akıl ve Yerinde Çözüm' ilkesiyle başlattığı saha gezilerine Yeşilova Mahallesi ile devam etti. Sorunları makam odasından değil, bizzat yerinde tespit etmeyi amaçlayan Başkan Eşki, Yeşilova'yı sokak sokak gezerek mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin yatırım ve hizmet ihtiyaçlarını yerinde belirlemek, mahallelerin kronikleşmiş sorunlarını ilk ağızdan dinlemek ve vatandaşlarla doğrudan temas kurmak amacıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda son durak Bornova'nın köklü yerleşim yerlerinden biri olan Yeşilova Mahallesi oldu.

Ziyarette Başkan Eşki'ye Yeşilova Mahalle Muhtarı Sevda Korkmaz ve Bornova Belediyesi'nin ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan saha turunda, alt yapıdan üst yapıya, park ve yeşil alanlardan sosyal hizmetlere kadar mahallenin tüm ihtiyaçları masaya yatırıldı.

'BORNOVA'YI ORTAK AKILLA, SOKAKTAN YÖNETİYORUZ'

Esnafı tek tek ziyaret eden, kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip sohbet eden Başkan Ömer Eşki, yerel yönetim anlayışının temelinde 'yerinde yönetim' ve 'hızlı çözüm' olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, 'Bizim belediyecilik anlayışımızda kararlar makam odalarında değil, Bornovalı hemşehrilerimizin arasında alınır. Yeşilova'da sokak sokak gezerek, esnafımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinledik. Amacımız Bornova'nın her köşesine eşit, adil ve nitelikli hizmet götürmek. Mahallemizin eksiklerini biliyoruz, vatandaşımızın ne beklediğini çok iyi anlıyoruz. Tüm birim müdürlerimizle buradayız; çünkü tespit ettiğimiz sorunları bürokratik engellere takılmadan, yerinde ve anında çözüme kavuşturmak istiyoruz. Bornova'yı ortak akılla, sokaktan yönetmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.

MUHTAR VE BÜROKRATLARLA SOKAK SOKAK İNCELEME

Yeşilova Mahalle Muhtarı Sevda Korkmaz ile birlikte yürütülen saha taramasında, özellikle sokak yenileme çalışmaları, temizlik hizmetleri ve çocuk oyun alanlarının modernizasyonu konuları öne çıktı. Muhtar Korkmaz'ın ilettiği mahalle taleplerini not alan ve birim müdürlerine anında talimat veren Başkan Eşki, eksiklerin en kısa sürede giderileceğinin sözünü verdi. Yeşilova sakinleri, belediye başkanını ve ekibini mahallelerinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen yakın ilgi ve dinamik çalışma anlayışı için Başkan Eşki'ye teşekkür etti.