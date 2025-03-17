​İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ramazan ayı boyunca 30 ilçede kurduğu iftar sofrası Gaziemir'de devam etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de binlerce yurttaş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında her gün bir ilçede düzenlediği iftar sofralarında bir araya geliyor. Birlik ve beraberliğin pekiştiği bu sofralar Gaziemir ile devam etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gaziemir Atıfbey Kapalı Pazaryeri'nde, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftarda yurttaşlarla birlikte oruç açtı. Duaların edildiği, çocuklara pamuk şekerinin dağıtıldığı iftarda, semazen gösterileri de yapıldı.

Başkan Tugay iftarın ardından Ünal Işık ile birlikte Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'na geçerek buradaki yurttaşlarla sohbet etti.