KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İzmit'in kırsal mahallelerinin tanıtımına katkı sunmak ve doğaseverleri doğayla buluşturmak amacıyla düzenlenen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü, bu ay Fethiye Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, her ay farklı bir kırsal mahallede düzenlediği Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile hem doğa yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşları bir araya getiriyor hem de İzmit'in doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlıyor. Bu ayki yürüyüşün adresi Fethiye Mahallesi oldu. Etkinliğe katılan doğaseverler, yaklaşık 7 kilometrelik parkurda keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Doğaseverler, yürüyüş rotası boyunca Çağırganlı Göleti'nin çevresinden geçerek Fethiye Mahallesi'ne ulaştı. Doğayla iç içe gerçekleşen yürüyüşün ardından katılımcılara, İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan sıcak çorba ikram edildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri ile her ay farklı bir kırsal mahalleyi doğaseverlerle buluşturmaya ve bu bölgelerin tanıtımına katkı sunmaya devam edecek.