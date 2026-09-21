Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, temiz çevrenin sağlıklı nesiller ve daha yaşanabilir bir şehir için büyük önem taşıdığını vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi koruyan, doğaya sahip çıkan ve daha yaşanabilir bir şehir hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların temiz ve sağlıklı bir çevrede büyümesinin önemine dikkat çekerek, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir ortamda yetişmesi için çevreci belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğayı koruyor, çevremizi güzelleştiriyor ve Kocasinan'ımızı geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki temiz çevre, sağlıklı nesiller demektir. Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biri, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevredir.' İfadelerini kullandı.

'ÇEVREYİ KORUMAK HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU'

Çevre temizliğinin sürdürülebilir olması için vatandaşların duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, özellikle çocukların çevre konusunda bilinçlendirilmesinin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olduğunu altını çizerek, 'Yaşadığımız çevre hepimizin. Önemli olan çevremizin temiz tutulması noktasında hep birlikte bir duyarlılık ortaya koymamızdır. Sokağa atılmasını önlediğimiz her bir çöp, hem çevremizin temiz kalmasına hem de iş gücü ve tasarruf açısından ekonomiye dolaylı katkı sağlamaktadır. Bu nedenle çevre temizliği konusunda göstereceğimiz her duyarlılık, geleceğimiz adına çok kıymetlidir' diye konuştu.

'KOCASİNAN'I GELECEĞE EL BİRLİĞİYLE TAŞIYACAĞIZ'

Daha yeşil, daha temiz ve daha modern bir Kocasinan için çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, çevre konusunda yapılan her çalışmanın gelecek kuşaklara daha güzel bir şehir bırakma hedefinin önemli bir parçası olduğunu belirterek 'Daha yaşanabilir bir Kocasinan ve daha yaşanabilir bir Kayseri'yi, yeşil alanlarıyla, temiz çevresiyle ve modern şehircilik anlayışıyla hep birlikte, el birliğiyle inşa edeceğiz. Biz belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirken, hemşehrilerimizin de çevre temizliği konusunda göstereceği hassasiyet bu çalışmaları daha anlamlı ve güçlü hale getirecektir. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.'