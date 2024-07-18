Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, havadan drone yardımı ile yaptıkları denetimlerde 12 araç ve sürücüye yaklaşık 20 bin liralık idari para cezası uyguladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne baülı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez trafik kontrolünü havadan yaptı.

Ekiplerin denetim görevlerinde en büyük yardımcıları olan drone ile yapılan trafik denetiminde 12 araç ve sürücüsüne ihlalden ötürü toplamda 18 bin 72 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücülere yazılan ceza, Karayolları Trafik Kanunu 54/1-B maddesi olan "Geçmenin herhangi bir trafik işaretiyle yasaklandığı yerlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi" hükmüne göre gerçekleştirildi.