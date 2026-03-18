Bursa'nın Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ile Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, belediyecilikte örnek olacak bir buluşmaya imza attı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde gerçekleşen ziyarette, iki başkan ortak projeler, yerel kalkınma hamleleri ve vatandaş odaklı hizmetler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, özellikle altyapı yatırımları, sosyal belediyecilik uygulamaları ve kırsal kalkınmaya yönelik projeler masaya yatırıldı.

Kardeş belediyeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına atılabilecek somut adımların değerlendirildiği ziyaret sonrası açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kestel Belediyesi'nin tecrübe ve birikiminden faydalanmanın önemine dikkat çekerek, 'Kardeş belediyemizle kurduğumuz bu güçlü bağ, ilçemizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır' dedi.

Başkan Tekin, nazik ev sahipliği ve desteklerinden dolayı Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'a teşekkür ederken, iki belediye arasındaki dayanışmanın artarak devam edeceğini vurgularken, Başkan Erol ise, ortak akıl ve iş birliğiyle vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.