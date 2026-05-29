MABESEM, MTÜ TÖMER ve MİSA işbirliğinde düzenlenen seramik workshopunda Malatya'daki uluslararası öğrenciler hem kil yoğurdu hem de kültürel etkileşim kurdu.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM) , Malatya Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (MTÜ TÖMER) ve Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği (MİSA) ortaklığında uluslararası öğrencilere yönelik seramik workshop etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte farklı ülkelerden gelen öğrenciler, seramik yapımının temel tekniklerini uygulamalı olarak öğrendi. El yapımı yöntemiyle kil şekillendirmeyi deneyimleyen öğrenciler, kendi tasarımlarını ortaya çıkardı.

Workshop boyunca öğrenciler hem el becerilerini geliştirdi hem de Anadolu kültürüyle ilgili pratik bir deneyim yaşadı.