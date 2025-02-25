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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kontrolden çıkan araç, hızla yolun solundaki bariyerlere çarparak durabildi. Araç sürücüsü M.A. ile yolcular A.A. ve F.İ. kazada yaralandı.

Edirne Keşan'da aranan iki şahıs tutuklandı

Edirne Keşan'da aranan iki şahıs tutuklandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, 34 VU 0378 plakalı otomobilin sürücüsü M.A., Bilecik-Bozüyük D-650 karayolunda seyir halindeyken Karaköy yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.