Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, Bilecik’ten Bozüyük istikametinde seyir halindeki 26 ACU 266 plakalı aracın, sürücüsü Himmet K. (65) tarafından direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç, orta refüje yan yatarak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Himmet K.'nin hafif şekilde yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk

Kaza sonrasında D-650 karayolunda ulaşım her iki yönden de kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam etti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.