Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bilecik ilinde baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın kontrol ve ıslah çalışmalarıyla hem çiftçileri destekliyor hem de vatandaşları olası afet risklerine karşı kontrol çalışmalarına devam ediyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK(İGFA) - Taşkın Kontrol Tesisi'nde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif BALTA, 'Çalışmaları devam eden Bilecik Pazaryeri Karaköy Taşkın Kontrol Tesisi'nin tamamlanması ile Pazaryeri Karaköy'ün taşkın riskine karşı kontrolünün sağlanacağını' söyledi.

'İş kapsamında 5 kademe, toplam 10 metre yüksekliğinde beton tersip bendi, 720 metre betonarme U kesit kanal ve kanal güzergahı boyunca çelik ızgara imalatı imalatlarının tamamlandığını' ifade eden Genel Müdür Balta, 'Yan dere imalatı için 28 metre U kesit betonarme kanal ve çelik ızgara, 30 metre ağırlık betonu kanal ve 2 metre yüksekliğinde tersip bendi imalatının yapılarak işin tamamlanması hedeflenmektedir. ' dedi.