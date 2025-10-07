Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kumluca Meydan Mahallesi'nde son bir ayda tekrarlayan içme suyu hattı arızalarını kökten çözmek için harekete geçti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Kumluca ilçesi Meydan Mahallesi'ni besleyen içme suyu boru hattında meydana gelen sık sık arızalar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkiliyordu.

Karayollarına ait ana yol üzerinde yer alan bu hatta, Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri tarafından kapsamlı bir yenileme çalışması yapılacak.

MODERN ALT YAPI STANDARTLARINA UYGUN OLACAK

Yapılan teknik incelemeler sonucunda hattın tamamının yenilenmesi gerektiği tespit edilirken, sorunun kalıcı olarak çözülmesi için Karayolları ve Kumluca Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürütülecek.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından ihale süreci başlatılacak ve hat modern altyapı standartlarına uygun şekilde yeniden inşa edilecek. Bu kapsamlı çalışma ile birlikte bölgede sık sık yaşanan arızalar ve buna bağlı olumsuz görüntüler ortadan kaldırılarak, Kumluca halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti sağlanması hedefleniyor.