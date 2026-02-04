Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret ederek mahallelerin öncelikli sorun ve taleplerini iletti.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde görev yapan mahalle muhtarları, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, ilçenin mevcut durumu, devam eden belediye çalışmaları ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Muhtarlar, temsil ettikleri mahallelerde yaşanan sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri Başkan Tekin'e aktarırken; altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sosyal hizmetler ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçları üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, muhtarların yerel yönetimlerdeki kritik rolüne vurgu yaparak, belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için iş birliğinin önemine dikkat çekti. Tekin, ortak akıl anlayışıyla ilçenin sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen ziyaret, muhtarlar ile belediye yönetimi arasındaki güçlü iletişim ve iş birliğini bir kez daha ortaya koyarken, Pazaryeri ilçesi için birlik ve dayanışma mesajı verildi.