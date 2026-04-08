Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 Nisan'da Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu yayımladı. Depremin ardından 4 artçı sarsıntı kaydedildi.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4 Nisan 2026 tarihinde Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre deprem, saat 08.52'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yerinin, Tuşba'ya bağlı Bağdaşan Mahallesi olduğu ve depremin bu yerleşime yaklaşık 2,9 kilometre mesafede gerçekleştiği belirtildi. Ana depremin ardından 5 Nisan saat 01.23'e kadar geçen sürede büyüklükleri 1.3 ile 3.2 arasında değişen toplam 4 artçı deprem kaydedildiği aktarıldı.

AFAD'ın raporunda ayrıca bölgenin geçmiş deprem aktiviteleri, ölçülen yer ivmesi değerleri ve bölgenin deprem tehlikesine ilişkin teknik değerlendirmelere de yer verildi.

Yapılan analizlerde, bölgenin sismik hareketlilik açısından dikkatle izlenmesi gereken alanlardan biri olduğuna vurgu yapıldı.

