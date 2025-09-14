Bunlar da ilginizi çekebilir

Pazaryeri’nde yürütülen dev altyapı yatırımlarıyla birlikte ilçenin su sorununun kalıcı olarak çözüme kavuşması hedefleniyor.

İlçenin geleceğini güvence altına alacak içme suyu projelerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Tekin, “Pazaryeri halkımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Desteklerinden ötürü Genel Müdür Yardımcımız Sayın Göktuğ İlter’e ve tüm ekibine ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Durmak yok, koşarak hizmete devam” dedi.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ İlter, Bölge Müdürü Kağan Şan, Bölge Müdür Yardımcısı Aytaç Aytaç, Bilecik Şube Müdürü Mustafa Şimşek, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve Belediye Meclis Üyesi Özcan Özkar’ın katıldığı toplantıda, Nisan ayından bu yana sürdürülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Bilecik Pazaryeri Belediyesi, ilçenin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarla önemli bir aşamaya geldi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - “Biz susalım, hizmetlerimiz konuşsun” diyerek yola çıkan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede sürdürülen içme suyu çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

