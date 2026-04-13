AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda partililerle bir araya gelen İlçe Başkanı Yaşar Karabey, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - AK Parti Pazaryeri Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan İlçe Başkanı Yaşar Karabey, ilçede yürütülen hizmetlerin kamuoyu tarafından bilindiğini vurgulayarak, buna rağmen bazı çevreler tarafından 'karalama kampanyası' yürütüldüğünü ifade etti. 'Biz laf değil, iş üreten bir kadroyuz' diyen Karabey, hizmet odaklı siyaset anlayışlarını sürdürdüklerini belirtti.

İlçedeki altyapı çalışmaları üzerinden yapılan eleştirilere de değinen Karabey, yol çalışmalarının planlandığını ve bu durumun eleştiriyi yapan kesimler tarafından da bilindiğini savundu. Buna rağmen olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Karabey, 'Bu yaklaşım, siyaseti hizmetten uzaklaştıran bir anlayıştır' dedi.

Muhalefetin söylemleri ile eylemleri arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu ifade eden Karabey, şeffaflık ve dürüstlük iddiasıyla ortaya çıkanların kendi içlerindeki iddialar karşısında sessiz kaldığını öne sürdü. Tartışmalı konular karşısında net bir duruş sergilenmediğini belirten Karabey, 'Konuyu geçiştiren, gündemi değiştirmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız' şeklinde konuştu. Kamu kaynaklarının korunmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Karabey, 'Kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, milletin emanetine sahip çıkmak zorundadır. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktur. Alnımız ak, yolumuz hizmettir' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 'kuyruk muhalefet' olarak nitelendirdiği kesimlere de değinen Karabey, siyasi çıkarlar doğrultusunda parti değiştirenlerin yapılan hizmetleri görmezden geldiğini ileri sürdü. Bu tür yaklaşımların kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini belirten Karabey, 'Koltuk hırsıyla hareket edenlerin gerçek yüzünü halkımız görüyor' dedi.

Toplantı, mahalle başkanlarının görüş ve taleplerinin dinlenmesiyle sona erdi. AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı'nın birlik ve beraberlik mesajı verdiği programda, önümüzdeki döneme ilişkin çalışmaların da ele alındığı öğrenildi.