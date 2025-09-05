Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde partilerinden istifa eden meclis üyelerinin yerine Belediye Meclisi'ndeki komisyonlara yeni üyeler seçildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Belediyesi olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığındaki toplantıda, geçtiğimiz ay partilerinden istifa eden meclis üyelerinin yerine komisyonlara yeni üyeler seçildi.

Yapılan oylamalarda Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi Kadir Naz, hem İmar Komisyonu, hem de Plan ve Bütçe Komisyonu'na üye oldu.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey'in de misafir olarak katıldığı meclis toplantısı dolayısıyla Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, alınan kararların ilçe için hayırlı olmasını dileyerek tüm meclis üyelerine katkılarından ötürü teşekkür etti.