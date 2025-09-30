Bunlar da ilginizi çekebilir

Kadına yönelik şiddetle mücadele seminer konusu oldu!

Kasko Fiyatları ve Araç Sigortasında Doğru Seçim...

Yetkililer, denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini vurgulayarak vatandaşların da ormanların korunmasına katkı sunmalarını istedi.

Gece geç saatlere kadar süren kontrollerle birlikte hem kaçak nakliyatın önüne geçilmesi hem de orman varlıklarının korunması amaçlandı.

Bilecik'te Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Pazaryeri Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri, Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan karayolunda denetim gerçekleştirdi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te Pazaryeri Elmalı Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman emvali taşıyan araçları tek tek kontrol ederek sevk irsaliyeleri, nakliye belgeleri ve yüklerin uygunluğunu denetledi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.