Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Bilecik Belediyesi Kadın Kooperatifinde çalışan 12 kadın ile Yeniköy Halk Eğitim Merkezi’nde kurs gören 17 kadına yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleşen etkinlikte, kadınlara şiddet mağduru olmamaları için yasal hakları ve başvurabilecekleri koruma önlemleri anlatıldı.

Ayrıca, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında da bilgi verilirken, uygulamanın, şiddet mağduru kadınlara anında yardım sağlayan bir araç olduğu vurgulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen bilgilendirme faaliyetleriyle, kadınların şiddetle mücadele konusunda bilinçlenmesi ve haklarını daha etkin bir şekilde kullanması hedeflendi.