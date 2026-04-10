Bilecik'te Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirmek adına örnek bir çalışmaya imza attı. Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen temel yangın eğitimi, hem öğretici hem de renkli anlara sahne oldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde minik öğrencilere; yangın öncesinde alınması gereken önlemler, yangın türleri ve olası bir tehlike anında doğru hareket etme yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı.

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimde özellikle erken yaşta kazanılan farkındalığın, olası felaketlerin önlenmesinde hayati rol oynadığı vurgulandı.

Eğitimin en heyecanlı anı ise uygulamalı bölüm oldu. Minik öğrenciler, itfaiye personelinin gözetiminde su hortumunu kullanarak yangına müdahale pratiği yaptı. Bu deneyim sayesinde çocuklar, öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Program sonunda itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edilirken, etkinlik çocukların yüzünde tebessüm, zihinlerinde ise önemli bir bilinç bıraktı.

Yetkililer, yangın güvenliği bilincinin küçük yaşta kazandırılmasının sadece bireyleri değil, toplumu da koruyan güçlü bir adım olduğuna dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin artarak devam edeceğini belirtti.