Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlerin Gündemi: Söz Gençlikte, Başkan Yanında' programında gençlerle bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'Gençlerin Gündemi: Söz Gençlikte, Başkan Yanında' programına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, CHP İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Başkent Gençlik Meclisi üyeleri, belediye bürokratları da yer aldı.

Programda gençlerin sorularını yanıtlayan Yavaş, katılımcı yönetim anlayışından gençlik politikalarına, ulaşımdan sosyal desteklere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

'GÖRDÜKLERİNİZİ, HİSSETTİKLERİNİZİ ANLAYAMAM'

Mansur Yavaş, Gençlik Meclisi'nin kurulma sürecini anlatırken, Türkiye'de yerel yönetimlerde karar alma süreçlerinin çoğu zaman katılımcılıktan uzak yürütüldüğünü belirtti.

Yerel yöneticilerin, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, bilim insanları ve kentte yaşayanlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek yatırım önceliklerini belirlemesi gerektiğini ifade eden Yavaş, aciliyeti olmayan projelere yüksek bütçeler ayrıldığını, buna karşılık gençlerin ve dezavantajlı grupların temel ihtiyaçlarının geri planda kaldığını söyledi.

Şeffaf ve katılımcı yönetim vaadiyle yola çıktıklarını hatırlatan Yavaş, bu anlayışın somut karşılığının Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi olduğunu dile getirdi.

Kent Konseyi'nde her kesimden ve her görüşten Ankaralının yer aldığını belirten Yavaş, 'Ben bu kentte yaşayan gençlerin aklına ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sizin yaşınızda değilim. Sizin gördüklerinizi, sizin hissettiklerinizi, sizin ihtiyaçlarını anlamaya imkânım yok. İşte bunu Gençlik Meclisi üzerinden yapmak suretiyle onların aldığı kararları, Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle biz de karar alıp hayata geçirmek için çalışıyoruz' diye konuştu.

Gençlik Meclisi'nin daha da genişlemesini istediklerini ifade eden Yavaş, Ankara'ya farklı illerden gelen öğrencilerin kentte kendilerini rahat hissetmelerinin öncelikleri olduğunu söyledi.