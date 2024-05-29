Mardin Kızıltepe ilçesinde bir buğday tarlasında sakladığı sırada biçerdöver makinesinin altına girerek 3 ayağını kaybeden köpek, Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında saklanan 7 aylık bir köpek biçerdöver makinesinin altına girerek 3 ayağının kesilmesine neden oldu. İlçenin Öğrencik Mahallesi'nde buğday tarlasında hasat yapıldığı sırada saklanan köpeği fark edemeyen biçerdöver sürücüsü, köpeğin ayaklarını ezdi. Biçerdöver sahibinin ihbarı üzerine Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi’ne bağlı veteriner hekimler bölgeye intikal etmiş ve ilk müdahaleyi yapmıştı.

Yaralı köpek veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Kısırlaştırma Merkezine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan köpek kurtarılamadı.

Yaşanan vahim olayı duyan Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı Zeyni İpek, belediyenin Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi’ne giderek, belediyenin veteriner hekimlerinden konu hakkında bilgi aldı. Yaralı köpeğin hayatını kaybettiğini öğrenen Eş Başkan İpek, sokak hayvanlarına gereken hassasiyeti her zaman gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Daha sonra Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezi’nde yapılan çalışmaları inceleyen Eş Başkan İpek, veteriner hekimlerin tedavi ettiği bir venereal tümör hastalığına yakalanan bir Kurt köpeğine yapılan müdahaleyi de takip etti. Eş Başkan İpek, belediyenin veteriner hekimlerine başarı dileklerinde bulundu.