TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 5. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 19 sayı farktan gelerek 87-83 mağlup etmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) 2024-2025 sezonu Final Grubu 4. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, İzmir’de Gelişim Koleji’ne konuk oldu. Gelişim Koleji Spor Salonu’nda oynanan maça Yücel Çağın Başaran, Efe Postel, Enes Akman, Emir Türkoğlu, Kerem Yaldız beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Efe Postel’in serbest atış sayısıyla buldu. Emir Türkoğlu’nun sayısı sonrası konuk takım 5. dakikada farkı çift hanelere (3-13) çıkarırken; Emir Türkoğlu, Efe Postel, Yücel Çağın Başaran ve Berkay Gönül’ün skor katkısıyla farkı eritmeye çalışan Bursa ekibi, 7. dakikada durumu 14-18 yaptı.

İlk periyodu 16-26 geride kapatan TOFAŞ BGL Takımı, ikinci çeyrek başında rakip sayılarına Berkay Gönül, Kerem Çorumlular ve Soykan Bağadır ile karşılık verse de soyunma odasına Galatasaray 35-52 üstünlükle girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun başında Kerem Yaldız, Efe Postel, Emir Türkoğlu ve Yücel Çağın Başaran’ın basketleriyle 15-0’lık seri bulan TOFAŞ, 22.30’da farkı 4’e indirdi: 50-54. Yücel Çağın Başaran ve Emir Türkoğle ile sayılar bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, Berkay Gönül’ün üçlüğüyle 28. dakikada 61-59 öne geçerken, Rıza Poyraz Paşaoğlu’nun orta mesafeli basketiyle son çeyreğe 63-62 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyotta Efe Postel, Yücel Çağın Başaran ve Berkay Gönül’ün üçlükleriyle etkili olan TOFAŞ BGL Takımı, bitime 4.31 kala 5 sayılık fark (75-70) yakalarken, kalan bölümde de Kerem Yaldız-Efe Postel ikilisiyle sayıla bulmaya devam eden Bursa ekibi parkeden 87-83 galip ayrıldı.

Galatasaray karşısında TOFAŞ’ta Berkay Gönül ve Efe Postel 19’ar sayıyla takımın bu maçtaki en skorer isimleri olurken; Emir Türkoğlu 15 sayı ve Yücel Çağın Başaran 12 sayıyla katkı verdi.

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu’nda sıradaki maçını 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaşacak. Enka Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’de başlayacak.