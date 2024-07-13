Beylikdüzü’nde sağlıklı yaşamın ve sporun önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen ‘Yoga Etkinliği’ vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1. Etap’ta düzenlenen etkinliğe gelen yoga severler, doğayla iç içe yapılan yoga etkinliğinde hem spor yapmanın hem de bir arada olmanın keyfini çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1.Etap’ta ücretsiz olarak düzenlenen ‘Yoga Etkinliği’ spor yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yaşam Vadisi manzarası eşliğinde düzenlenen yoga seansı, katılımcılara hem fiziksel hem de zihinsel bir yenilenme sağladı. Buket Görgü’nün eğitmenliğinde doğayla iç içe yapılan yoga egzersizlerini ziyaretçiler de ilgiyle izledi. Eğitmen eşliğinde çeşitli yoga pozisyonları ve nefes teknikleri uygulandı. Yin yoga, kahkaha yogası ve enerji çalışmalarının yapıldığı yoga etkinliği sonrasında ise vatandaşların; vücut kitle indeksi, vücut ölçümleri ve duruş analizleri ücretsiz olarak yapıldı. Ölçümlerin ardından spor eğitmenleri, kişilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri adına dikkat etmeleri gereken noktaları paylaştı.

“YAŞAM VADİSİ YOGA YAPMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR YER”

Üç yıldır Yaşam Vadisi’nde düzenli olarak yoga etkinliklerinin yapıldığını belirten Yoga Uzmanı Buket Görgün, “İstanbul içinde yoga yapılabilecek en güzel yerlerden biri Yaşam Vadisi diyebiliriz. Katılım harika ve Beylikdüzü halkı yogayı çok seviyor. Bugün hep birlikte bir araya geldik. Sabah erken saatlerde güne başlamak için harika bir deneyim oldu. Burada yoga yapan arkadaşlar güne harika bir şekilde başlıyorlar. Yoga sadece bedensel bütünlük için değil aynı zamanda ruhsal ve zihinsel bir bütünlük için yapılan bir metot. Önemli olan burada yaptıklarımızın hayata huzur veriyor olmasıdır. Hayattan keyif almak çok önemli ve bugün burada emeği geçen ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.