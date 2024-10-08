Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında disleksi konusunda farkındalık sağlamak amacıyla “Disleksi: Cebimdeki Kelimeler” başlıklı bir söyleşi düzenledi. Söyleşide, Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Çevik Meydan, disleksi yaşayan çocukların doğru destek almasının önemini vurguladı ve erken teşhisin kritik rolünden bahsetti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü’nde, bir tür öğrenme bozukluğu olarak da bilinen disleksi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla “Disleksi Cebimdeki Kelimeler” başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Beylikdüzü Belediyesi tarafından Dünya Disleksi Farkındalık Haftası kapsamında gerçekleştirilen söyleşi yoğun ilgi gördü. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan söyleşiye konuşmacı olarak katılan Uzman Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Çevik Meydan erken teşhisin önemine vurgu yaparak önemli bilgiler verdi.

“ÖĞRENME SÜRECİNDE STRATEJİK YAKLAŞIMLARIN UYGULANMASI GEREKİYOR”

Özel Eğitim Öğretmeni Fatma Çevik Meydan, kalabalık sınıflar, çevresel faktörler ve uygun eğitimin verilmemesi gibi nedenlerin disleksi tanısını zorlaştırabileceğini belirterek, “Disleksi nörolojik bir farklılık. Disleksi yaşayan çocuklar doğru programlarla desteklendiğinde normal bir öğrenme süreci izleyebilecekler. Ayrıca, disleksi tanısı konan çocukların devlet desteğiyle haftada on iki saate kadar bireysel eğitim alma hakkı var. Bu durumda okula dilekçe verdiğiniz takdirde okuldan çocuk için on iki saate kadar bireysel destek alabiliyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey ve bir çocuğun gelişimini çok ciddi destekleyecektir” ifadelerini kullandı. Meydan, ailelere ve öğretmenlere bu fırsatları değerlendirmeleri çağrısında da bulunarak, çocukların özgüveninin korunmasının ve motivasyonlarının artırılmasının önemini vurguladı. Meydan ayrıca, disleksisi bulunan çocuklarda zaman yönetimi, bellek sorunları ve işleme hızı gibi zorluklarla başa çıkabilmek için stratejik yaklaşımların uygulanması gerektiğini de belirtti.