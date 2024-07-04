Beylikdüzü Kaymakamı iken Samsun’un Bafra İlçesi’ne atanan Dr. Mustafa Altınpınar, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve meclis üyeleri ile vedalaştı. Altınpınar’a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Çalık, “6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için ortak çaba gösterdiğimiz sayın kaymakamımıza teşekkür ediyor yeni görevinde üstün başarılar diliyorum” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Samsun’un Bafra İlçesi’ne kaymakam olarak atandı. Beylikdüzü Belediye Meclis Salonu’nda; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Altınpınar’a hizmetlerinden ötürü teşekkür eden Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde birlikte çalıştığımız, 6 Şubat depremlerinde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için ortak çaba gösterdiğimiz sayın kaymakamımıza teşekkür ediyor yeni görevinde üstün başarılar diliyorum” dedi. Kaymakam Altınpınar ise “Bir arada olduğumuz süre içinde göstermiş olduğunuz yakınlık, dostluk ve samimiyet için hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Kaymakamlığına, Kayseri Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan atandı.