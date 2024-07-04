İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 yükseköğrenim yurdu staj, yaz okulu ve bütünleme sınavları için İstanbul’da kalan öğrencilere tam kapasiteyle barınma hizmeti sunuyor. Gençler yaz dönemi boyunca kahvaltı ve akşam yemeği dâhil günlük sadece 43,3 TL ile bu hizmetten yararlanabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023 - 2024 akademik yılında 14 yurtta 5 binden fazla üniversite öğrencisine barınma hizmeti sundu. İBB Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen yükseköğrenim gençlerini ağırlayan İBB, yaz dönemi için beş yurdunu açık bırakacak.

Yaz dönemi barınma hizmeti 8 Temmuz ve 31 Ağustos tarihleri arasında verilecek. Staj, yaz okulu ve bütünleme sınavları için İstanbul’da kalmak zoruna olan öğrenciler Kadıköy, Küçükçekmece ve Maltepe’deki kız yurtları ile Gaziosmanpaşa ve Bağcılar’daki İBB Yurtları’nda kalabilecek.

Dönem sonunda, yurtlarda kalmaya devam etmek istediklerini ileten öğrencilerin yaz barınma talepleri alındı. Yıl boyunca farklı yurtlarda kalan ya da İstanbul dışında eğitim almasına rağmen sadece yaz dönemi için İBB Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne ve İBB Yurtları’na ulaşan öğrencilerin başvuruları da incelendi. Staj, yaz okulu ve bütünleme sınavları dışındaki diğer barınma talepleri değerlendirmeye alınmadı.

5 YURTTA KONTENJAN DOLDU

Dönem boyunca İBB Yurtları’nda kalan bin 143 öğrencinin yanı sıra talepte bulunan ve başvurusu uygun bulunan 366 öğrenci olmak üzere toplam bin 509 öğrenci ile beş nöbetçi yurdun yaz barınma kontenjanı doldu.

İBB Yurtları, yıl boyunca öğrencilere sunduğu tüm imkânları yaz döneminde de sunmaya devam edecek. Öğrenciler, 31 Ağustos’a kadar İBB’nin beş yurdunda günlük 43,3 TL ödeyerek kalabilecek. Üstelik kahvaltı ve akşam yemeği de bu ücrete dâhil olacak. Yurtlarda dönem boyunca geçerli olan kural ve esaslar uygulanmaya devam edecek.