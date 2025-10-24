TÜİK verilerine göre, yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2024'te %2,0 seviyesinde kaldı. En fazla beyin göçü bilişim ve iletişim teknolojileri alanında yaşanırken, yurt dışına en çok ABD ve Almanya tercih edildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 2,0 seviyesinde gerçekleşti. Cinsiyete göre dağılımda, kadın mezunlarda oran yüzde 1,6, erkek mezunlarda ise yüzde 2,4 oldu.

Vakıf üniversitesi mezunlarının beyin göçü oranı 2024'te yüzde 4,3 olarak ölçülürken, devlet üniversiteleri mezunlarında bu oran yüzde 1,7 seviyesinde sabit kaldı. Vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan mezunlar arasında beyin göçü oranı yüzde 8,3 ile en yüksek düzeye ulaştı. Kısmi burslu mezunlarda oran yüzde 3,7, ücretli okuyanlarda ise yüzde 3,6 oldu.

EN YÜKSEK BEYİN GÖÇÜ BİLİŞİM ALANINDA

Eğitim alanlarına göre bakıldığında, bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 6,7), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 4,4) ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 2,7) mezunları yurt dışına en fazla göç eden gruplar arasında yer aldı.

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ZİRVEDE

Bölümler bazında en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programı moleküler biyoloji ve genetik oldu. Bu bölümü sırasıyla işletme mühendisliği (yüzde 10,8), elektronik mühendisliği (yüzde 9,6), matematik mühendisliği (yüzde 9,5) ve biyomühendislik (yüzde 9,4) takip etti.

Öğrenim diline göre dağılımda, Fransızca eğitim alan mezunlar (yüzde 9,9) en yüksek beyin göçü oranına sahip oldu. Fransızcayı İngilizce (yüzde 6,2), Almanca (yüzde 5,9) ve Rusça (yüzde 4,7) eğitim izledi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKE: ABD

Yurt dışına göç eden mezunların en çok tercih ettiği ülke Amerika Birleşik Devletleri (yüzde 19,6) oldu. ABD'yi Almanya (yüzde 19,4), Birleşik Krallık (yüzde 11,3), Hollanda (yüzde 7,0) ve Kanada (yüzde 5,2) izledi. ABD'ye giden mezunlar arasında en büyük payı elektrik-elektronik mühendisliği bölümü mezunları oluştururken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'ya gidenlerin çoğu bilgisayar mühendisliği mezunları oldu. Kanada'ya göç edenler arasında ise işletme mezunları öne çıktı.