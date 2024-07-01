Sabancı Holding iştiraki Çimsa, “2023 yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde beyaz çimento sektörü “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” ve gri çimento sektörü “En Fazla İhracatını Artıran Firma’ ’kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Çimsa, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen “6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde” toplamda beş ödül kazanarak ihracattaki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Beyaz çimento sektörü “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” ve gri çimento sektörü “En Fazla İhracatını Artıran Firma’ ’kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Ayrıca yine aynı törende gri çimento; genel çimento (klinker dahil) ve klinker sektörlerinde "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma" kategorilerinde ödüllere layık görüldü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, “Çimsa olarak 2023 yılında yaptığımız ihracat ile sektördeki liderliğimizi korumaya devam ediyoruz. 2023 yılında gösterdiğimiz başarılı ihracat performansıyla bu ödülleri almaya hak kazandık. Sektörün lideri olarak bu ödüllere layık görülmekten son derece gururluyuz. Emeği geçen tüm Çimsa çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.