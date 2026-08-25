Ticaret Bakanlığı, 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde ihracatın yüzde 3,4 artışla 161 milyar 601 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Temmuz ayında ise 25,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı ihracatına ulaşıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 161 milyar 601 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde 22 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken, 54 ilde ihracat artışı kaydedildi.

Temmuz ayında ihracat yüzde 2,9 artışla 25,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı ihracat değerine ulaşıldı.

TEMMUZ AYINDA İHRACATIN ZİRVESİNDE İSTANBUL VAR

Temmuz ayında iller bazında en yüksek ihracat performansını 5 milyar 846 milyon dolarla İstanbul gösterdi. İstanbul'u 3 milyar 389 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 74 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 771 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 328 milyon dolarla Tekirdağ takip etti.

Temmuz ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre en fazla artıran il ise 194 milyon dolarlık artışla Mersin oldu. Mersin'i 135 milyon dolarla İzmir, 129 milyon dolarla Antalya, 128 milyon dolarla Sakarya ve 121 milyon dolarla Gaziantep izledi.

Bakanlık, Temmuz ayındaki toplam ihracat artışının yüzde 64,3'ünün Mersin, İzmir ve Antalya tarafından sağlandığını bildirdi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE ANKARA ÖNE ÇIKTI

Yılın ilk 7 ayında ihracat artışına en fazla katkıyı 1 milyar 131 milyon dolarlık artışla Ankara yaptı. Ankara'yı 959 milyon dolarla Bursa, 590 milyon dolarla Kocaeli, 460 milyon dolarla Yalova ve 373 milyon dolarla Adana takip etti.

Söz konusu üç ilin, Ocak-Temmuz dönemindeki toplam ihracat artışının yüzde 50,2'sini gerçekleştirdiği belirtildi.

OTOMOTİV, MAKİNE VE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BAŞI ÇEKTİ

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Temmuz itibarıyla Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı sağlayan sektör grupları motorlu kara taşıtları, kazanlar ve makineler ile elektrikli makine ve cihazlar oldu.

Motorlu kara taşıtlarında Kocaeli, Bursa ve Sakarya; kazanlar ve makinelerde İstanbul, Bursa ve İzmir; elektrikli makine ve cihazlarda ise İstanbul, Kocaeli ve Ankara en fazla ihracat gerçekleştiren iller olarak öne çıktı.

Bakanlık, 54 ilde ihracat artışı görülmesinin Türkiye'nin ihracat başarısının ülke geneline yayılan güçlü bir üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını belirtti.

Açıklamada, ürün ve sektör çeşitliliğinin ihracatın dayanıklılığını artırdığı vurgulanırken, yüksek katma değerli, teknoloji odaklı ve küresel rekabet gücü yüksek bir ihracat yapısının oluşturulmasının stratejik öncelik olmaya devam edeceği ifade edildi.