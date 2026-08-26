Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izinlerini iptal etti. Kararlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın kararlarıyla alınan bu adımlar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19'uncu maddesi kapsamında gerçekleştirildi.

Payco'ya 28 Temmuz 2022 tarihli kararla verilen faaliyet izni, Junomoney'e ise 20 Mayıs 2025'te verilen izin bugünkü kararlarla sonlandırıldı.