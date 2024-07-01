Avrupa ve Türkiye dijital reklamcılık alanında olağanüstü bir büyüme kaydetti. 2024 yılında da yapay zekânın sektöre katkıları ile yüzde 70 büyüme öngörülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa İnteraktif Reklamcılık Bürosu (IAB Europe) tarafından yayınlanan ve dijital reklam harcamalarını analiz eden AdEx Benchmark raporu yayınlandı.

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, rapora göre dijital reklamcılıkta tüm zamanların en yüksek büyüme oranlarına ulaşıldığını vurguladı. Kaplan, "Avrupa genelinde dijital reklamcılık, yüzde 7.3 yıllık büyüme oranıyla ABD pazarını geride bıraktı. Türkiye'nin de dahil olduğu 13 pazarda çift haneli büyüme kaydedildi. Avrupa'da dijital yatırımların yüzde 69'unu İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya oluşturuyor. Türkiye, enflasyondan arındırılmış verilere göre yüzde 50 büyüme oranıyla yine birinci sırada yerini aldı. 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye'deki dijital reklam yatırımlarının büyüklüğü 3 milyar 476 milyon Euro'ya ulaştı. Bu da enflasyondan arındırılmış yüzde 50 büyüme oranıyla Avrupa ortalamasının 4.5 katı daha fazla bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, dijital reklam yatırımları büyüklüğü açısından Türkiye, 29 ülke arasında sekizinci sırada yer alıyor. 2023 yılında 8 oranında rekor bir büyüme gösteren Türkiye, 2022 yılında olduğu gibi en fazla büyüyen ülke olmayı sürdürüyor. Yapay zekânın devreye girmesi, makine öğrenimi ile reklam teknolojileri daha da güçleneceğini ve sektörün yüzde 70 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜLÜ REKLAM VE SOSYAL MEDYA YATIRIMLARI YÜKSELİYOR

Avrupa genelinde görüntü reklam yatırımlarının yüzde 13 oranında büyürken, sosyal medyaya yapılan yatırımların da yüzde 18 oranında arttığına dikkat çeken Kaplan, “Sosyal medyanın görüntülü reklamlar içindeki payı yüzde 48'e yükseldi. Video reklamcılık, en çok büyüyen formatlardan biri olarak öne çıktı ve toplam görüntülü reklamların büyümesinde önemli bir rol oynadı. 2023 yılında yüzde 21 artış gösteren dijital reklamcılık ve dijital ses reklamcılığı da dikkat çeken bir büyüme kaydetti. Dijital ses reklamcılığı yüzde 23 oranında artış gösterirken, podcastlerin toplam dijital ses yatırımlarının artmasında önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Podcastlerin artışı, dijital ses reklamcılığının büyümesine önemli bir katkı sağladı.