TÜİK'in Ağustos 2026 verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin tamamında bir önceki aya göre düşüş gösterdi. En belirgin gerileme perakende ticaret sektöründe yaşandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre üç sektörde de güven endeksi temmuz ayına kıyasla geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111,9, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşerek 110,1, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 gerileyerek 83,1 oldu.

HİZMET SEKTÖRÜNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Hizmet sektörü güven endeksi temmuz ayında 112,0 seviyesindeyken ağustosta 111,9'a geriledi. Alt göstergelerde, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,2 azalarak 109,0'a, hizmetlere olan talep yüzde 0,1 düşerek 109,2'ye indi. Buna karşılık gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,9 artışla 117,4 seviyesine yükseldi.

PERAKENDEDE SATIŞLARDA SERT GERİLEME

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ağustosta yüzde 0,8 azalarak 110,1 değerini aldı. Sektörde son üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satışlar göstergesi yüzde 5,8 gerileyerek 114,0 oldu. Mevcut mal stok seviyesi de yüzde 0,1 düşüşle 92,65'e geriledi.

Öte yandan gelecek üç aylık döneme ilişkin iş hacmi ve satış beklentisi yüzde 3,8 artarak 123,6 seviyesine çıktı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SİPARİŞLER GERİLEDİ

İnşaat sektörü güven endeksi de ağustosta yüzde 0,4 azalarak 83,1 oldu. Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 3,8 düşüşle 78,9 seviyesine gerilerken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,8 artarak 87,3 oldu.