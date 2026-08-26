İkinci el binek ve hafif ticari araç pazarı, 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde 5 milyon adetlik satış seviyesini aştı.

İSTANBUL (İGFA) - Yılın ilk 7 ayında toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 düşerek 5 milyon 35 bin 390 adet olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında ise satışlar yıllık bazda yüzde 12,8 azalarak 732 bin 594 adet seviyesine geriledi.

Sektördeki son verileri değerlendiren 2PLAN İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, yaşanan düşüşü bir talep kaybı olarak görmediklerini belirterek, söz konusu gerilemeyi olağanüstü yüksek satış hacimlerinin ardından gelen bir normalleşme olarak yorumladı.

'SATILAN HER 4 ARAÇTAN BİRİ TASARRUF FİNANSMANI İLE ALINIYOR'

Ülgür, önümüzdeki dönemde finansmana erişim, sıfır araç kampanyaları, tüketici güveni ve araç fiyatlarının enflasyon karşısındaki seyri gibi unsurların belirleyici olacağını ifade etti. Pazarın yıl sonunda 8,5 ila 9 milyon adet aralığında bir hacimle kapanmasını beklediklerini söyledi. Yüksek faiz ortamı ve krediye erişimdeki sınırlamaların tüketicileri alternatif finansman modellerine yönelttiğini dile getiren Ülgür, mevcut durumda satılan her 4 araçtan 1'inin tasarruf finansmanı ile alındığını aktardı.

FİYATLARDA SERT YÜKSELİŞ BEKLENMİYOR

Orhan Ülgür, döviz kurları ve enflasyonun mevcut seyrini koruması halinde ikinci el araç fiyatlarında ciddi bir artış beklemediklerini belirtti. Özellikle Kasım ve Aralık aylarında sıfır araç markalarının hedeflerini tutturmak için başlatacağı kampanyaların, ikinci el piyasasındaki fiyat artışlarını sınırlayabileceğini ifade etti.