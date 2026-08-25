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Kayseri Şeker'den çalışanlarına 157 milyon liralık promosyon

Zam sonrası benzinin litre fiyatı büyükşehirlerde şöyle oluştu:

BURSA (İGFA) - Motorin ardından bu kez benzinin litre fiyatına 2,74 lira zam yapıldı.

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