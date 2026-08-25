Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Benzinin litre fiyatına bugün itibarıyla 2 lira 74 kuruş zam geldi. Zamla birlikte büyükşehirlerde benzinin litresi 74-76 lira bandına yükseldi.

BURSA (İGFA) - Motorin ardından bu kez benzinin litre fiyatına 2,74 lira zam yapıldı.

Yeni fiyatlar pompaya yansırken, benzin 76 liraya dayandı.

Zam sonrası benzinin litre fiyatı büyükşehirlerde şöyle oluştu:

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  • İstanbul Avrupa Yakası: 74,26 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 74,11 TL
  • Ankara: 75,23 TL
  • İzmir: 75,53 TL
  • Bursa: 75,34 TL
  • Adana: 76,08 TL
  • Antalya: 76,45 TL

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