Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ile Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, nitelikli insan kaynağını güçlendirmek için meslek liseleriyle iş birliğini yeni dönemde mentorlük modeliyle sürdürecek. Proje kapsamında 10 okul, 40 firmayla eşleştirilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de tekstil ve hazır giyim sektörünün geleceği için okul-sanayi iş birliğinde yeni dönem başlıyor. Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) Eğitim Komiteleri, meslek liselerinde eğitim gören gençlerin sektörle daha erken tanışması amacıyla yürüttükleri çalışmaları güçlendiriyor.

2019 yılında EGSD ve EHKİB iş birliğiyle başlatılan 'Sanayi ve Meslek Liseleri Güçbirliği Projesi', 2026-2027 eğitim öğretim yılında daha sistemli ve sürdürülebilir bir mentorlük modeliyle devam edecek.

Proje kapsamında öğrencilerin yalnızca teorik eğitimle yetinmemesi; üretim süreçlerini, çalışma ortamlarını ve sektördeki kariyer fırsatlarını yakından tanıması hedefleniyor.

10 OKUL, 40 FİRMAYLA EŞLEŞTİRİLDİ

Projenin ilk döneminde İzmir kent merkezinde Moda Tasarım Teknolojileri Alanı bulunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ziyaret edildi. Çalışmalar kapsamında 10 meslek lisesi proje kapsamına alınırken, 40 üye firma okullarla eşleştirildi. Öğrenciler ve öğretmenler firmalara teknik geziler düzenlerken, okulların derslerde ihtiyaç duyduğu kumaş ve aksesuar malzemeleri de sektör temsilcileri tarafından karşılandı.

Kariyer günlerinde okulları ziyaret eden sektör temsilcileri ise öğrencilere sektörün işleyişi, meslekler ve kariyer olanakları hakkında bilgi verdi.

'GENÇLERİMİZİN SEKTÖRÜ TANIMASINI İSTİYORUZ'

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, projenin yalnızca okullara destek amacı taşımadığını belirterek, gençlerin sektörü yakından tanımasının önemine dikkat çekti.

Akçakaya, 'Bir öğrenci çalışacağı ortamı, yaptığı işin nereye dokunduğunu ve önünde nasıl bir kariyer olduğunu gördüğünde mesleğine bakışı da değişiyor. Biz sanayiciler olarak gençlerin sektörümüzü tercih etmelerini bekliyoruz. Bu nedenle sektörümüzün geleceği için meslek liseleriyle daha yakın çalışmayı çok önemsiyoruz' dedi.

EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Bağcı da nitelikli insan kaynağının sektörün geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı. Bağcı, öğrencilerin daha okul sıralarındayken fabrikaları, tasarım ofislerini ve üretim süreçlerini görmelerinin meslek seçimlerini bilinçli yapmalarına katkı sağladığını belirterek, okul-sanayi iş birliğinin proje dönemleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti.

'GENÇLERİMİZE SEKTÖRDE YERLERİ OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

ETHİB Sanayi-Üniversite İş Birliği Eğitim Komitesi Başkanı Tevfik Aksu, projenin öğrencilerle sektör arasında uzun vadeli bir bağ oluşturmayı amaçladığını söyledi. Aksu, belirlenen 10 meslek lisesinin düzenli olarak ziyaret edileceğini ve okulların ihtiyaçlarının gönüllü firmaların desteğiyle karşılanacağını belirterek, gençlerin tekstil ve hazır giyim sektöründe kendilerine farklı kariyer fırsatları bulunduğunu görmelerini istediklerini kaydetti.

EHKİB Eğitim Komitesi Başkanı Mehmet Peköz, yeni dönemde okul ve firmalar arasındaki iletişimin eğitim yılı boyunca sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Peköz, oluşturulacak güncel iletişim grupları sayesinde okulların ihtiyaçlarının doğrudan ilgili firmalara aktarılacağını ve sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulacağını söyledi. EGSD Eğitim Komitesi Başkanı Zeynep San ise öğrencilerin işletmeleri görmesinin ve sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmasının önemine dikkat çekti. San, proje kapsamında moda kütüphanesi gibi öğrencilerin güncel tasarım ve üretim kaynaklarına erişimini artıracak yeni fikirlerin de değerlendirileceğini belirtti.

Üç kurumun eğitim komiteleri, projeyle İzmir'de tekstil ve hazır giyim sektörünün geleceği ile mesleki eğitim arasında kalıcı bir köprü kurulmasını hedefliyor.