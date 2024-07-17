TÜRKÇİMENTO’nun 2002 yılından bu yana düzenlediği BETONART Mimarlık Yaz Okulu bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.ISPARTA (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren ve TÜRKÇİMENTO’nun 2002 yılından bu yana düzenlediği BETONART Mimarlık Yaz Okulu Programı’nın 20.si bu yıl Isparta’da yapılıyor.

Yaz okulu etkinliği bu yıl Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde, 24 Temmuz'a kadar Göltaş Çimento ana sponsorluğunda, Limak Çimento Akademi ve Çimentaş Altın Sponsorluğunda, Polisan Yapıkim gümüş sponsorluğunda ve Fibrobeton malzeme sponsorluğunda düzenlenecek.

Küratörlüğünü Begüm Yılmaz Bilgin ve Caner Bilgin’in, moderatörlüklerini Doç. Dr. Hatice Gökçen Özkaya, Dr. Öğr. Üyesi Duygu Köse, Yüksek Mimar Erhan Vural ve Yüksek Mimar Aygen Erol Çakır’ın yapacağı ve Türkiye’nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren programın teması “Timeless/Zamansız” olarak belirlendi. Tema, betonun tarih boyunca geçirdiği evrimi ve teknolojinin bu önemli malzeme üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemeyi hedefliyor.

Hatırlanacağı gibi TÜRKÇİMENTO, güçlü ve sektör için büyük önem taşıyan bu alanda bugüne kadar 500’den fazla genç mimara ulaştı.

Betonart Mimarlık Yaz Okulu etkinliğinin açılışında konuşan TÜRKÇİMENTO Eğitim Sorumlusu Zeynep Hazer, “TÜRKÇİMENTO olarak gençlerin, teorik eğitimleri uygulamaya taşımasına imkan sunmayı ve sektör öncüleriyle bir araya gelmelerini amaçladık. Etkinliğin burada bulunan başta öğrencilerimiz olmak üzere herkes için unutulmaz olmasını diliyoruz. Bu etkinlik TÜRKÇİMENTO olarak bizim için çok değerli, 20 yaşına kadar getirmiş olmamız büyük onur. Umuyoruz sizler için de hayatınızın önemli bir dönemi olarak yer eder. BETONART Mimarlık Yaz Okulu Programlarımızın bizdeki yeri her zaman çok ayrı olmuştur. Öğrencilerimizin henüz mezun olmadan betonu ve çimentoyu tanımaları ve bu ürünleri yaratıcılıklarıyla birleştirmeleri çok değerli. Etkinliğimizi anlamlı ve faydalı kılan şeyin de burada öğrendiklerinizi mezuniyetinizden sonra kullanmanız olacak. Şimdiden yaz okulu sonunda ortaya çıkacak eserleri görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.