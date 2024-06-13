Osmanlı mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerini, saray aşçılarının arşivlere geçmiş tarifleri ile tarihi bir atmosferde deneyimleme fırsatı sunan Beta Yeni Han; metropol yaşantısından yorulan İstanbulluları, Kurban Bayramı tatilinde lezzetli ve keyifli bir molaya davet ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un kalbinde, Eminönü’nde yer alan ve kahvenin ilk kavrulduğu fırına ev sahipliği yapan Beta Yeni Han, tarihi atmosferini modern anlayışla birleştirerek yerli ve yabancı ziyaretçilerini, bayramda da eşsiz bir deneyimle buluşturuyor.

Zengin kahvaltı menüsünün yanı sıra, öğlen ve akşam yemeği seçenekleriyle damaklarda unutulmaz tatlar bırakan Beta Yeni Han, Türkiye’nin ve Osmanlı mutfağının benzersiz seçkileriyle Kurban Bayramı’nda da enfes bir lezzet şöleni sunuyor.

KAHVE KOKUSU EŞLİĞİNDE, 470 YILLIK BİR HİKAYEYE YOLCULUK

Kahvenin tarihinde önemli bir yere sahip olan Beta Yeni Han, ziyaretçilerini 1554 yılına uzanan bir hikayenin eşsiz yolculuğuna çıkarıyor. Geçmişten günümüze değerli bir kültürel miras olarak varlığını sürdüren ve kahvenin ilk kavrulduğu yer olma eşsizliğine sahip hanın her köşesinde tarihin ve kahvenin kokusu hissediliyor.

Bayram tatilini İstanbul’da geçirenler için İstanbul’un güzelliklerini keşfetmek adına farklı bir alternatif sunan Beta Yeni Han, saraylara layık bir tadım deneyimi ile hafızalarda iz bırakıyor. Osmanlı döneminde kahvenin kavrulma işleminin yapıldığı ve hala ilk günkü dokusunu koruyan fırını ziyaret etme fırsatı sağlayan Han, keyif kahvesi içerken tarihte yolculuğa çıkarıyor.

BAYRAM COŞKUSUNU EVLERE TAŞIYOR

İstanbul’un lezzet klasiklerini ve mutfak kültürünü el yapımı yüzde 100 Belçika çikolatalarıyla yaşatan Beta Yeni Han, İstanbul’un semt isimleriyle birleştirdiği özel menüsüyle de dikkat çekiyor. Çikolata çeşmeleri ile taze hazırlanan waffle seçeneklerinin yanı sıra, çikolata kaplı meyve çubukları, çikolatalı krep, browni, profiterol, baharatlı sıcak çikolata ve çikolatalı salep gibi lezzetler, çikolata tutkunlarının beğenisine sunuluyor. Beta Yeni Han’ın çatısı altında yer alan Benuta Artisan Chocolate House, bayramda sevdiklerine İstanbul kadar özel ve eşsiz çikolatalar hediye etmek isteyenlerin tercihi oluyor. Birbirinden eşsiz lezzetlerin yer aldığı Beta Yeni Han şarküteri mağazası ise, misafirlerine hem bayram hediyesi alma hem de Beta Yeni Han deneyimini evlerinde yaşama imkanı sunuyor.