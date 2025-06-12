BESAK, AFAD iş birliğiyle yürütülen eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak 'Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyonu' aldı.BURSA (İGFA) - BESOB tarafından hayata geçirilen ve esnaf teşkilatı içerisinde bir ilk olan BESAK, ‘Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyonu’ eğitimini başarıyla tamamladı. 27 kişiden oluşan BESAK ekibi, Bursa İl AFAD Müdürlüğü’nün eğitim sahasında ve AFAD uzmanlarının gözetiminde birçok teorik ve uygulamalı gerçekleştirdi.

BESAK ekibi, Türkiye genelinde AFAD akreditasyonu yolunda ilerleyen ilk esnaf ve sanatkârlar odaları birliği arama kurtarma ekibi olma yönünde önemli bir eşiği aşmış oldu.

BESOB’un, afetlere karşı hazırlık konusundaki kararlılığına vurgu yapan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, “Afetlere karşı dirençli bir toplum inşa etmek, tüm sivil paydaşların da ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere destek sunan başta AFAD Bursa İl Müdürlüğü yetkilileri olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür ederiz. Ekibin oluşturulması fikrinin çıktığı ilk günden bu yana aynı inançla eğitimlerini sürdüren ve tamamlayan BESAK ekibinin her bir üyesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Esnaf teşkilatı içerisinde böylesine anlamlı ve önemli bir konuda Bursa’mızın öncü olması da bize ayrı bir gurur ve mutluluk vermiştir” dedi.